Doktorka o povređenima u Krušiku: Najteža povreda napuknuće bubne opne

Dežurna doktorka u valjevskoj bolnici dr Zagorka Živanović rekla je da je, zbog posledica eksplozije u fabrici "Krušik", pregledano deset osoba i da je reč uglavnom o lakim povredama.

Živanović je rekla da se prva osoba javila na pregled jutros oko 9.30 sati. "Do sada je ukupno 10 pregledanih pacijenata. Uglavnom se radi o lakšim telesnim povredama u vidu oštećenja bubne opne. To nam je ujedno jedna od težih, gde imamo napuknuće bubne opne. Svi ostali pacijenti uglavnom se žale na bol i zujanje u ušima. Od tih deset osoba, troje ima površinske povrede po koži, na gornjim ekstremitetima", navela je Živanović. Dodala je da niko od do sada