VIDEO: Požar u hali nekadašnjeg IMT-a, gust dim nad Novim Beogradom

Veliki požar izbio je na Novom Beogradu.

Požar je izbio oko 16.30h u nekadašnjoj Industriji motora i traktora (IMT). Kako se nezvanično saznaje, vatra je zahvatila jednu od napuštenih fabričkih hala, u Zemunskoj ulici. Prema nezvaničnim saznanjima, nema povređenih. Nad Novim Beogradom nadvio se gust, crni dim. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Dim je vidljiv iz većeg dela grada. Najmanje tri vatrogasna vozila gase požar.