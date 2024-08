Na potezu od Brankovog mosta do Ušća uklonjeni skoro svi splavovi: Ostala još 3

Do sada je uklonjeno 19 od ukupno 22 splava * Plan je da se posle uređenja Savskog i Zemunskog keja, očisti i uredi i šetalište na Dorćolu

Od Brankovog mosta do Ušća, već dva meseca traje uklanjanje nelegalnih splavova. Preostalo je još tri da se uklone, Trenutno se čisti i uređuje priobalje, navodi RTS. Više se ne nazire Kalemegdan sa šetališta kod Ušća – sad se jasno vidi. Na licu mesta zatečen je bager koji čisti i sređuje obalu. Predviđeno je da u toj zoni ne ostane nijedan splav, a do sada ih je uklonjeno 19 od ukupno 22. "Zona za odlaganje splavova je predviđena odlukom i planom i to je leva