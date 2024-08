Čuveni trener o Đokoviću: GOAT

Poznati teniski trener Patrik Muratoglu smatra da je Novak Đoković najbolji igrač svih vremena.

Novak je u nedelju popodne stigao do olimpijskog zlata, jedine titule koja mu je nedostajal u bogatoj kolekciji. Ima Đoković 24 Grend slem titule, 40 masters trofeja, sedam pehara sa Završnog mastersa, najviše nedelja na prvom mestu ATP liste. Sve je to dovoljno da ga krunišu za tzv. GOAT-a. To je učinio upravo i Muratoglu. "GOAT", kratko i jasno je poručio Muratoglu. Dešanja iz Pariza pratite OVDE.