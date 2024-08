Napad u gradu Holon u centralnom Izraelu Palestinac nožem ubio ženu i ranio 3 osobe (foto, video)

TEL AVIV: Jedan Palestinac ubio je jutros stariju ženu i ranio još tri osobe u napadu nožem u gradu Holon u centralnom Izraelu nakon čega ga je ubila policija, saopštile su izraelske vlasti.

Jedna povređena osoba je u kritičnom stanju. U saopštenju se navodi da su brojne policijske snage prisutne na licu mesta i da se sprovodi opsežna pretraga helikopterom, preneo je Rojters. Tajms of Izrael navodi da se pretražuje teren u potrazi za eventualnim saučesnikom napadača. Napad se dogodio u gradu Holon, nedaleko od glavnog grada Izraela, Tel Aviva. ⚡️ A Palestinian from the West Bank stabbed 5 settlers in Holon, near Tel Aviv, at two separate sites.