"Dolazi, dave: Se!" Ispovest oca čiji je sin bio na čamcu koji se prevrnuo na Sotskom jezeru: "Doleteo sam, policija je već izvlačila ljude" (video)

Otac M. C., čije je dete bilo na prevrnutom gumenom čamcu u Sotskom jezeru, kod Šida, ispričao je kako je došlo do ove tragedije.

- M. C. (muškarac koji se utopio, prim. aut.) je došao kod mene i pitao me da li ćemo ići i mi na jezero, ali, pošto smo žena i ja imali posla kod kuće, poslali smo naše dete sa njim i još jedno dete iz komšiluka. Posle pola sata me zvao komšija i kaže "dolazi, dave se" - ispričao je otac jednog od deteta za "Sremsku televiziju". Kako je potom objasnio, u početku je mislio da se šale na njegov računa, ali se potom čuo i sa sinom. - Prvo sam mislio da me zezaju, jer