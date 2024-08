Srpski teniser posle trijumfa na olimpijskom turniru u Parizu: Bog je veliki, i on je učestvovao u osvajanju zlatne medalje

Srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle osvajanja zlatne olimpijske medalje u Parizu rekao je da bi voleo da nastupa za Srbiju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu za 2028.

Pred novinarima se pojavio ogrnut u srpsku zastavu, a potom je govorio o svom nastupu u Parizu. „Veoma poseban osećaj. Nosio sam zastavu na otvaranju 2012. u Londonu i to je bio najbolji osećaj, do ovog danas. Uvek je čast da predstavljam svoju zemlju, to me motiviše kao ništa drugo. Osvojio sam bronzu na prvim OI, gubio sam polufinala. Sada u 37. godini igrao sam sa najboljim teniserom u ovom trenutku“, rekao je Đoković. On se se povredio pre dva meseca na Rolan