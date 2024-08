Rjabkov: Rusija će možda morati da rasporedi nuklearne rakete zbog akcija Zapada

MOSKVA - Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je u nedelju da bi mogao da dođe trenutak kada će Rusija morati da rasporedi nuklearne rakete kao odgovor na zapadne akcije.

"Potvrđujem, ako vrhovni komandant (ruskih oružanih snaga Vladimir Putin), ako naša vojska kaže da nam je potrebna specijalna municija na određenim nosačima, onda ce to biti učinjeno. Ali oni moraju doneti ovu odluku na osnovu kombinacija faktora, ne isključujem da može doci trenutak kada će to biti potrebno", rekao je on za televiziju Rusija 1, preneo je TASS. Pres služba Bele kuće je 10. jula saopštila da ce SAD početi da raspoređuju novo oružje veceg dometa na