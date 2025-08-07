SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

Sjedinjene Američke Države prodaju na aukciji luksuznu jahtu Amadea vrednu 325 miliona dolara, što je prva prodaja ruske superjahte zaplenjene posle početka ruske invazije na Ukrajinu.

Aukcija, koja se završava 10. septembra, održava se dok predsednik Donald Tramp (Trump) nastoji da poveća pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča rat. SAD su saopštile da sarađuju sa saveznicima kako bi izvršile pritisak na ruske oligarhe – od kojih su neki bliski Putinu i kojima su zaplenjene superjahte – kako bi pokušale da ga primoraju da zaustavi rat, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE). Jahtu dugu 106 metara, zaplenjenu pre tri godine i