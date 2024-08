Bajden šokirao

Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je da nije siguran u miran prenos vlasti u SAD ako republikanski kandidat Donald Tramp izgubi predsedničke izbore 5. novembra.

"Ukoliko Tramp izgubi, uopšte nisam siguran u miran prenos vlasti. On misli ono što kaže. Ne shvatamo ga ozbiljno. On to misli. Sva ta priča o krvoproliću ako izgubimo", rekao je Bajden za Si-Bi-Es njuz. Rojters navodi da je tokom kampanje u martu u Ohaju, Tramp upozorio na "krvoproliće" ako ne pobedi na izborima. On je to izjavio dok je govorio o potrebi da se zaštiti američka autoindustrija od strane konkurencije a kasnije je, kako prenosi Rojters, objasnio da je