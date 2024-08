Srbijo, budi ponosna - Perišić je vicešampionka Olimpijskih igara!

Srpska taekvondistkinja Aleksandra Perišić je vicešampionka Olimpijskih igara u Parizu pošto je u finalu poražena od Mađarice Vivijane Marton.

Aleksandra Perišić nije uspela da se okiti najsjajnijim odličjem pošto je u finalu u kategoriji do 67 kg poražena u dve runde od rivalke (7:1, 4:2). Ipak, treba joj odati priznanje za veliku borbenost, jer se hrabro borila do poslednje sekunde. Hrabro je Srpkinja ušla u duel, isto se može reći i za Mađaricu koja je prva zadala udarac Aleksandri i to nogom u glavu. Tako je povela sa 3:0, a nakon nekoliko neuspešnih pokušaja Perišićeve da izjednači, Vivijana je