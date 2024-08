Gradonačelnik Milan Đurić uputio čestitke: Svaka čast našim vaterpolistima na osvajanju još jedne zlatne medalje za Srbiju

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić uputio je čestitke vaterpolistima Srbije, nakon osvojenog zlata za otadžbinu, na svom zvaničnom Instagram nalogu. -Treći put uzastopno olimpijski šampioni!! Svaka čast našim vaterpolistima na osvajanju još jedne zlatne medalje za Srbiju- napisao je prvi čovek Grada pored fotografija srpske reprezentacije. View this post on Instagram A post shared by Милан Ђурић (@milandjuric.ns) Kurir/Dnevnik.rs Kurir