(Mapa) "Lucifer" će doživeti pik ovog dana: Centar toplotne kupole je nad Balkanom: Biće preko 40 stepeni, a evo do kada traje toplotni talas

Novi toplotni talas u Srbiji uzima maha. "Lucifer" steže veći deo Evrope, a najjači udar vrućine je na Balkanskom poluostrvu. Meteorolozi ponovo najavljuju vrele dane i tropske noći, ali se nadaju da će ovo ujedno biti i poslednji talas ovakve vreline tokom ove godine.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je intenziviranje toplotnog talasa tokom ove sedmice. Temperature u Srbiji dostizaće vrtoglavih 40 stepeni, a kiša je moguća samo u sredu i to na Zlatiboru. Zahlađenja nema ni u najavi. Tokom ove sedmice (12 - 18.08.) maksimalna temperatura u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a na jugu i istoku Srbije lokalno i do 40 stepeni, najavio je RHMZ. Upozorenje zbog pojačavanja intenziteta toplotnog talasa u Srbiji na snazi je i