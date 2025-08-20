Vremenska prognoza za Srbiju i Niš: Sunčano i toplo, promene krajem nedelje

Glas juga pre 3 sata
Vremenska prognoza za Srbiju i Niš: Sunčano i toplo, promene krajem nedelje

U Nišu se danas očekuje slično vreme – vedro i prijatno toplo.

Vetar slab, promenljiv, a temperature od jutarnjih 15 do maksimalnih 32 stepena tokom dana. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u četvrtak će i dalje biti sunčano i toplo, uz mogućnost povremenih oblaka u Vojvodini, gde se kasnije popodne i uveče očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom. U petak sledi prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pojačan severni vetar i pad temperature. Od vikenda vreme postaje promenljivo oblačno i svežije, dok će
Povezane vesti »

Pred nama je miholjsko leto Meteorolog Ristić dao vremensku prognozu za septembar- Prava jesen stiže ovog datuma

Dnevnik pre 24 minuta
Pred nama pravi letnji dan, temperatura do 33 stepena

Serbian News Media pre 2 sata
Sunčano do petka, zatim osveženje i pad temperature

I Love Zrenjanin pre 2 sata
Danas pretežno sunčano i toplo: Najviša dnevna temperatura 33 stepena

Vesti online pre 2 sata
Danas sunčano, temperatura do 33 stepena

Novi magazin pre 2 sata
VREME DANAS: Sunčana sreda širom Srbije, u petak stiže osveženje

Nedeljnik pre 2 sata
Pred nama pravi letnji dan - ali uskoro stižu nova osveženja

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVojvodinaVremenska prognoza

Beograd, najnovije vesti »

U Ulici Teodora Drajzera izbija vode iz kanalizacione cevi, oglasili se iz "Vodovoda": Evo zbog čega je nastao problem

Blic pre 4 minuta
Pred nama je miholjsko leto Meteorolog Ristić dao vremensku prognozu za septembar- Prava jesen stiže ovog datuma

Dnevnik pre 24 minuta
Delovi Novog Sada, Rumenke i Sremske Kamenice u četvrtak bez struje

Radio 021 pre 29 minuta
„Česmovača” je provereno dobrog kvaliteta

Politika pre 9 minuta
"Nosio je nešto u rukama, približio se, a on da se čula glasna eksplozija": Radnik obezbeđenja Muzeja Jugoslavije otkriva…

Blic pre 1 sat