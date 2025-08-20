Vremenska prognoza za Srbiju i Niš: Sunčano i toplo, promene krajem nedelje

U Nišu se danas očekuje slično vreme – vedro i prijatno toplo.

Vetar slab, promenljiv, a temperature od jutarnjih 15 do maksimalnih 32 stepena tokom dana. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u četvrtak će i dalje biti sunčano i toplo, uz mogućnost povremenih oblaka u Vojvodini, gde se kasnije popodne i uveče očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom. U petak sledi prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pojačan severni vetar i pad temperature. Od vikenda vreme postaje promenljivo oblačno i svežije, dok će