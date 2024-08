Požar na teritoriji nuklearne elektrane Zaporožje, Zelenski optužio Ruse za podmetanje vatre

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage zapalile ublizini nuklearne elektrane u Zaporožju.

Zelenski je na društvenoj mreži Iks napisao da su zabeležili da su „ruski okupatori zapalili vatru na teritoriji nuklearne elektrane Zaporožje“. „Trenutno je nivo radijacije u granicama normale. Međutim, dokle god ruski teroristi drže kontrolu nad nuklearnom elektranom, situacija nije i ne može biti normalna“, navodi se u njegovoj objavi. Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia