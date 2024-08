"Pušti me proć": Najuža ulica u regionu široka je 80cm, nalazi se u Kotoru, a ovo je njena priča! (foto)

Skrivena između zidina fascinantnog Starog grada u Kotoru, ušuškala se živopisna ulica neobičnog naziva.

Na tabli je napisano da je njeno ime "Pušti me proć" ili na engleskom "Let me pass". I ova ulica je zaista takva, jer dve odrasle osobe teško da se ovde mogu mimoići. U jeku turističke sezone i ova ulica je prava turistička atrakcija. - Nikada nisam video ovako malu ulicu, nigde ni u Kini, a kamoli u ovom delu Evrope. Ova ulica mi više liči kao da je napravljena za mačke po kojima je Kotor i poznat. Sve nas zanima kako lokalno stanovništvo koristi ovu ulicu -