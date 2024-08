Au, šta uradi Tom Kruz na zatvaranju OI: Bacio se s vrha stadiona, jurio na motoru, spustio se padobranom, ludilo!

Glumac je pretvorio Olimpijske igre u kadrove sa snimanja "Nemoguće misije".

Nakon sprektakularnog performansa na zatvaranju 33. Olimpijskih igara, usledilo je još jedno iznenađenje. Kadar se sa bine premestio na sam vrh stadiona na kojem je stajao niko drugo do Tom Kruz. Glumac se bacio sa krova baš kao što to radi u svojim filmovima pretvorivši Stade de France u "Nemoguću misiju". No, Kruz je nakon toga uzeo olimpijsku zastavu, seo na motor, i vozio kroz Paris pravo u avion, da bi se potom bacio padobranom, a sve kako bi je doneo u Los