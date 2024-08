Širi se požar na Tjentištu: Biće zatražena pomoć Srbije, Hrvatske i Crne Gore

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je da će Bosna i Hercegovina zbog požara, koji se širi na prostor Nacionalnog parka "Sutjeska", zatražiti međunarodnu pomoć.

BiH će pomoć pre svega potražiti od susednih zemalja - Srbije, Crne Gore i Hrvatske. "U toku je ubrzana procedura unutar Saveta ministara BiH da se donesu potrebne odluke. Da nije bilo bespotrebnog odugovlačenja, požar bi do sada bio ugašen, ali on se trenutno širi i da ne bi zahvatio prašumu Perućica, odlučili smo zatražiti pomoć", kazao je Helez za sarajevski "Avaz". On je najavio da će se u toku dana sa načelnikom Združenog štaba Oružanih snaga BiH Gojkom