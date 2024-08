Očekuje nas „paklena“ sreda, od četvrtka osveženje

Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 25, najviša od 37 do 41 stepen. Narednih dana će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Od četvrtka ponegde i uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 35 do 41 stepena. Početkom naredne sedmice jače naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa