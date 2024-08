Jak toplotni talas na području Srbije, u celoj zemlji crveni meteo-alarm

Na području cele Srbije danas je zbog visokih temperatura na snazi crveni meteo-alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će se u Srbiji tokom cele sedmice, do 18. avgusta, zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stepen Celzijusa. I na području Beograda će se do kraja sedmice zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima. Minimalna temperatura biće od 23 do 26, a najviša dnevna od 37 do 39 stepeni Celzijusa.