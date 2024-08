New York Times: Izrael je vojno postigao sve što je mogao protiv Hamasa

Zvaničnici tvrde da Izrael nikada neće moći u potpunosti da eliminiše Hamas i da je neophodno napraviti sporazum koji bi osigurao oslobađanje preostalih 115 talaca iz Gaze.

Izrael je protiv Hamasa vojno postigao sve što je mogao u Pojasu Gaze i ta grupa nije u stanju ponovno planirati ili izvesti napad sličan onom od 7. oktobra, rekli su američki zvaničnici za The New York Times. Međutim, zvaničnici tvrde da nikada neće moći u potpunosti eliminisati grupu i da je neophodno napraviti sporazum koji bi osigurao oslobađanje preostalih 115 talaca iz Gaze, prenosi Times of Israel. “Izrael je uspio da poremeti Hamas, ubije veliki broj