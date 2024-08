Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature. Kako se navodi na sajtu RHMZ, danas, u petak i u subotu temperature će se kretati od 37 do 41 stepena, a u nedelju će biti od 33 do 38 stepeni. Od početka sledeće sedmice temperatura će se kretati od 29 do 36 stepeni.