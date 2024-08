Pljačkao prodavnice i mahao nožem na ulici

NIŠ Efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetljena je serija krađa i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapšen je R.

T. (2003) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, kao i krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, iz više prodavnica u Nišu ukrao raznu robu, kao i da je na ulici mahao nožem koji je policija kod njega pronašla. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu, saopštila je policija.(kraj) SP/LJS