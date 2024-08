Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. avgusta)

Do kraja sedmice u Srbiji će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas (16.08.) i sutra (17.08.) od 37 do 41, a u nedelju (18.08.) od 33 do 38 stepeni.

U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda. U Kragujevcu i Šumadiji danas i u subotu biće sunčano, toplo i suvo, a u nedelju su mogući ljuskovi. Najviše dnevne temperature biće u postepenom padu - 39 danas, 38 u subotu i 36 u nedelju. Od početka naredne sedmice biće promenljivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu