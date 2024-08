Vremenska prognoza za 17. avgust: Paklena vrućina pred nama, pa nagli obrt i pad temperature

Vremenska prognoza za subotu 17. avgust 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 17. avgust 2024. godine biće sunčano i toplo. Minimalna temperatura od 16 do 25, maksimalna od 35 do 40. U Vojvodini će takođe biti sunčano i toplo. Najniža temperatura od 20 do 24, najveća od 35 do 37. U nedelju 18. avgusta će biti slično kao i u subotu uz blagi pad temperatura i razvoj pljuskova sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 18 do 24 stepeni, maksimalna od 34 do 38 stepena. Od ponedeljka niže temperature uz