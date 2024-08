Mit o košarkašima, Baji i kako je to nekad bilo (AUDIO)

Da li je to samo gastarbajterski sindrom ili preneraženost pesmama s balkona i kafane dolazi iz generacijskih razlika?

Tekst o tome šta su pevali sportisti na balkonu i kakve je to reakcije izazvalo čita autor Branko Rosić *** Ne prestaje to sa sportistima i šta su pevali. Nacija, okej, deo nacije, tačnije, deo nacije 40+ preneražen je onim što su pevali naši košarkaši na svojoj internoj proslavi nakon osvajanja bronze. Zar to i to? Evo i malopre je neko okačio košarkašku reprezentaciju, našu, tada našu, jugoslovensku iz 1978. u emisiji kod Milene Dravić i Dragana Nikolića. Okačili