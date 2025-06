Eva Ras tek nakon smrti koleginice otkriva šta su joj uradili na snimanju "Srećnih ljudi": U sve bila upletena i Ružica Sokić…

Žiža je živela za sebe i obožavala sebe. Sad kad je nema, vidim kako je to bilo dobro. Ona je sve sama sebi u životu stvarala. Kad je bila mlada, na to se gledala kao na nešto loše, a sad vidim da je to bilo divno - kaže glumica

Glumica Žiža Stojanović preminula je u petak veče u 95. godini nakon duge i teške bolesti. Dramsku umetnicu koja je imala izvanredne role u pozorištu i na televiziji pamtimo kao Canu Fontanu iz "Srećnih ljudi", kao ženu za kojom je Dragan Nikolić u "Otpisanima" izgubio glavu ili komšinicu iz serije "Ljubav, navika, panika". Glumila je od svoje osme godine, kad sam recitovala na Svetosavskoj priredbi u Beogradu. Na sceni je provela više od 85 godina. Učila je prvo