I dalje tropski toplo i sparno

U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 17 do 24°C, maksimalna dnevna od 30 do 35°C. U Beogradu promenljivo oblačno, biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar. Jutgarnja temperatura 24°C, maksimalna dnevna 34°C.