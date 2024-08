Pregovori o minimalcu: Vlada predlaže povećanje do 10 odsto, za sindikalce to ne prihvatljivo

Predstavnici Vlade Srbije su na današnjoj, drugoj rundi pregovora socijalnih partnera o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu izašli sa predlogom da se minimalac poveća za osam do 10 odsto.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže da je takva ponuda neprihvatljiva. "To je za nas apsolutno neprihvatljivo. To je neočekivano nisko sa njihove strane jer sa tom ponudom ne stižemo ni do 52.000 dinara, što znači da minimalac za sledeću godinu ne bi pokrio ni minimalnu potrošačku korpu iz ove godine", rekao je on za Tanjug. Dodao je da predloženim povećanjem od osam do 10 odsto, ne bi moglo da se dođe do cifre od 650 evra,