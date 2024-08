"Vreme je za kraj"

Egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi upozorio je američkog državnog sekretara Antonija Blinkena na rizik od širenja rata u Gazi.

"Prekid vatre u Gazi mora biti početak šireg međunarodnog priznanja palestinske države i implementacije rešenja o dve države, jer je to osnovna garancija stabilnosti u regionu", dodao je on. On je istakao da je došlo vreme da se okonča rat koji je u toku i da se pribegne mudrosti i podrži jezik mira. On je dodao da sve strane moraju biti oprezne u pogledu opasnosti od širenja regionalnog sukoba. Blinken je bio u glavnom gradu Egipta i rekao da se zalaže za prekid