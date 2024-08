Šolc o paklu rata u Ukrajini: "Noćima ne mogu da spavam, ne mogu samo da pritisnem dugme..."

Nemački kancelar Olaf Šolc tvrdi da danonoćno razmišlja o načinima rešavanja sukoba u Ukrajini.

On je to izjavio tokom razgovora sa građanima u Bremenu. - Iskreno, ovo je pitanje o kojem razmišljam dan i noć, jer ne mogu da pritisnem neko dugme i kažem da će sutra biti mir - rekao je on. - I nekako je potrebno doći do mirne perspektive - nastavio je Šolc. S tim u vezi, on je podsetio na sastanke održane o Ukrajini, uključujući i u Švajcarskoj, i planove za sledeću konferenciju, na kojoj bi Rusija mogla da učestvuje. Prema njegovom mišljenju, Kijevu treba