Šolc: Treba razmišljati o izgledima za mir i podržati Ukrajinu da spreči pobedu Rusije

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da svet treba da razmišlja o postizanju mira u Ukrajini, ali da ne prestaje da istovremeno podržava Ukrajince. "Naravno, treba da podržimo Ukrajinu da bi mogla da se odbrani, da Rusija ne može da pobedi.

Ali u isto vreme moramo da razmišljamo o izgledima za mir", rekao je Šolc tokom sastanka sa stanovnicima Bremena, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, svetska zajednica stvara uslove za to - to su sastanci u Kopenhagenu, Džedi, Valeti, Samit mira u Švajcarskoj itd. Nemački kancelar je napomenuo da on i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dele isto mišljenje da bi na sledećoj konferenciji trebalo da bude i Rusija. "Ali, ne može se dozvoliti da se posle