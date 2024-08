Bajden na konvenciji demokrata: Mi se borimo za "samu dušu Amerike"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden obratio se učesnicima Demokratske nacionalne konvencije u Čikagu, na kojoj bi trebalo da bude ozvaničena kandidatura Kamale Haris za predsednika.

Manje od mesec dana pošto se povukao iz trke, Bajden je na konvenciji dočekan i pozdravljen kao heroj. Njegov govor zvanična je najavila ćerka Ešli, a aplauz pred govor trajao je tri minuta. Publika je uzvikivala: "Volimo te, Džo", na šta je on odgovorio da i on njih voli i da voli Ameriku, piše Glas Amerike. "Da vas pitam: Da li ste spremni da glasate za slobodu? Da li ste spremni da izaberemo Kamalu Haris i Tima Volca?", upitao je Bajden. On je rekao da su se