Obrt u aferi "Janik Siner": Italijanski teniser ipak može da bude kažnjen zbog dopinga!

Teniski svet potresla je vest da je Janik Siner dva puta bio dopingovan u martu 2024. godine. On je prošao nekažnjeno, ali to bi ipak moglo da se promeni.

FOTO: EPA-EFE/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Naime, Italijan je 15. avgusta oslobođen optužbi, no Svetska antidoping agencija (VADA) ima pravo da se žali na pomenutu odluku. Podsetimo, svetski broj jedan je dva puta bio podvrgnut doping testovima koji su otkrili pozitivan rezultat na metabolit klostebola, u razmaku od osam dana, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Konačna odluka bila je da se šampion Australijan opena proglasi nevinim.