"Osetio sam obliv znoja, šta sam ja skrivio": Drama na suđenju za masakr: Uroš Blažić izigravao žrtvu, njegov otac šokirao izjavama: Roditelji ubijenih očajni (foto)

Suđenje Urošu Blažiću, optuženom za masakre u selima Dubona i Malo Orašje zakazano je za danas, sutra i prekosutra sa početkom u 10 sati u Specijalnom sudu u Beogradu. Za danas je predviđeno da masovni ubica iznese odbranu.

Za reč se javio jedan od pravnih zastupnika oštećenih. Ovako je izgledao deo ispitivanja Radiše Blažića: (...) Nakon ovoga prekinut je glavni pretres i zakazan je nastavak za sutra, 22. avgust sa početkom u 10 sati. Advokat porodica žrtava Stefan Stefanović: Zamolio bih predsednicu da upozori Uroša Blažića ne razgovara sa policajcima i da se ne smeje. Porodice žrtava su me zamolile da to prenesem. Predsednica veća: Nisam to videla, ali bez obzira, nemojte to da