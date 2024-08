Uroš Blažić priznao da je počinio masakre u Duboni i Malom Orašju

Uroš Blažić, optužen da je 4. maja 2023. godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio devetoro i ranio 12 mladih, priznao je pred sudskim većem smederevskog Višeg suda da je počinio masakr za koji se teret.

On je kazao daje razumeo navode optužnice i da otajeje pri izjašnjenju na pripremnom ročištu kada je priznao izvršenje dela. On je porodicama oštećenima izjavuio saučešće. Rekao je da želi da odgovara samo na pitanja svog branioca i da je „srmotno da priča o toj noći“. Njegov otac Radiša Blažić, najpre je pozdravio sveu sudnice, poimenice navodeći sudsku stražu, sudsko veće, a potom izrazio „duboko saučešće svim oštećenima“. On je negirao navode optužnice koje ga