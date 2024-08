Kamala Haris pozvala Amerikance da odbace političke podele, upozorila na opasnost od Trampa

Beta pre 3 sata

Potredsednica SAD Kamala Haris je u svom govoru poslednjeg dana Demokratske nacionalne konvencije u Čikagu pozvala Amerikance da odbace političke podele i umesto toga ispišu "novi put napred" prihvatajući nominaciju svoje Demokratske stranke za predsedničkog kandidata.

Kandidatkinja Demokratske stranke za Belu kuću je u optimističnom obraćanju koje je trajalo 45 minuta, govorila o svom ličnom životu, slobodama koje su ugrožene, obećala borbu za srednju klasu i na momente oštro kritikovala svog protivkandidata republikanca Donalda Trampa, prenosi Glas Amerike (VOA). Haris je izašla na scenu poslednja, a publika u "Junajted centru" u Čikagu joj je dugo aplaudirala.

U obraćanju je rekla da je njena lična priča i biografija kao tužiteljke, čini jedinstveno kvalifikovanom da štiti američke interese protiv bivšeg predsednika za koga je rekla da se rukovodi samo ličnim interesima. "Sa ovim izborima naša nacija ima dragocenu, kratkotrajnu šansu da prevaziđe gorčinu, ciničnost, i borbe koje su je delile u prošlosti. Ima šansu da odredi novi put napred, ne kao članovi bilo koje pojedinačne partije ili frakcije, već kao Amerikanci", rekla je Haris, prenosi agencija AP.

Zahvalila je svom suprugu Dagu na početku obraćanja, čestitala mu godišnjicu braka koja je bila baš tog dana, a zatim je zahvalila i predsedniku SAD Džou Bajdenu i rekla da "oseća veliku zahvalnost kada se seti kroz šta su sve prošli zajedno".

Demokratska kandidatkinja je na početku poručila da je "put kojim je došla do kandidature bio neočekivan, ali da neočekivani putevi za nju nisu ništa neobično". Podsetila je na svoju ličnu priču i majku koja je sa 19 godina došla iz Indije u Kaliforniju, i koja ih je sama podizala "u malom stanu u radničkoj četvrti". "Majka nas je naučila da se ne žalimo na nepravdu, već da nešto uradimo tim povodom", rekla je Haris i ispričala da je rasla uz uzore među borcima za građanska prava u SAD, što je uticalo na to da želi postane tužiteljka. Rekla je da je na tom poslu uvek imala samo jednog klijenta - narod i da je radila u ime naroda. "Znam da ima ljudi sa različitim političkim stavovima koji večeras ovo gledaju. I želim da znate: obećavam da ću biti predsednica svim Amerikancima... Biću predsednica koja nas ujedinjuje oko najviših stremljenja. Predsednica koja vodi i sluša, koja je realistična, praktična i razumna. I uvek se bori za narod. Od sudnice do Bele kuće, to je moj životni posao". Kamala Haris je o predsedničkim izborima 5. novembra rekla da "nisu samo najvažniji u našem životu, već i u istoriji zemlje". O svom protivniku Donaldu Trampu je rekla da je "u mnogim stvarima neozbiljan čovek, ali da su posledice njegovog povratka u Belu kuću ekstremno ozbiljne". "Ne samo zbog haosa koji je stvoren dok je bio na vlasti, već i svega što se desilo kad je izgubio izbore... I zamislite šta će sada da radi. Njegova je namera da zatvara novinare, političke protivnike, svakoga koga vidi kao neprijatelja. Zamislite koju će moć imati posebno ako uzmemo u obzir koliku će moć imati posle odluke Vrhovnog suda da je imun od krivičnog gonjenja", rekla je Haris. Dodala je da će Trampov program - Projekat 2025. zemlju gurnuti unazad, i poručila: "Ameriko, ne vraćamo se unazad!" Nekoliko puta tokom obraćanja isticala je da će se boriti za bolji život srednje klase i da je to "cilj njenog mandata". "Tramp se ne bori za srednju klasu, već za svoje prijatelje milionere, on će im smanjiti poreze što će povećati javni dug. Trampovi porezi će povećati cene za srednju klasu, a mi ćemo smanjiti poreze za srednju klasu". Kamala Haris je, kao i do sada sa mesta potpredsednice, u svom govoru isticala pravo na abortus koje je ugroženo posle odluke Vrhovnog suda SAD i "sudija koje je Donald Tramp postavio u taj sud".

Govorila je i o bezbednosti granice, što joj republikanci uzimaju kao slabost, i podsetila da je Bajdenova administacija zajedno sa kongresnim republilkancima izradila zakon o bezbednosti granice koji je Tramp odbacio. Obećala je da će taj zakon vratiti na sto. "Možemo i da budemo ponosna nacija imigranata, i da imamo bezbednu granicu", rekla je ona. U delu koji je posvetila spoljnoj politici, Kamala Haris je obećala da će kao predsednica uvek stajati uz Ukrajinu, da neće napustiti NATO, kao i da će brinuti o američkim vojnicima. Dotakla se i rata u Gazi, izazovne teme zbog mnogih demokrata koji se protive aktuelnoj politici Bajdenove administacije zbog pomoći Izraelu. "Bajden i ja radimo non-stop jer je sada trenutak da se postigne dogovor o taocima i prekidu vatre", poručila je Haris. "Uvek ću zastupati pravo Izraela da se brani, i uvek ću se starati o tome da Izrael ima sredstva da se brani, jer nikada ne sme više da se desi ono što se desilo 7. oktobra u napadu Hamasa. Istovremeno, ono što se dešava u Gazi je užasno, toliko nevinih života je izgubljeno, očajni, gladni ljudi beže na sigurno. Slama mi srce ta količina patnje. Bajden i ja radimo da se okonča ovaj rat tako da Izrael bude bezbedan, da prestanu patnje i da Palestinci imaju pravo na bezbednost, sigurnost i samoopredeljenje". Haris je dodala da će se "uvek suprostavljati diktaturama u zemljama poput Irana i Severne Koreje - koje navijaju za Trampa". "Ja znam gde stojim između tiranije i demokratije i znam gde SAD pripadaju". Demokratska kandidatkinja je govor završila pozivom biračima da izađu na izbore, glasaju i "bore se za zemlju koju vole i ideale kojima teže". "Izađimo i glasajmo i zajedno ćemo napisati novo poglavlje u najboljoj priči ikada ispričanoj". Bajden je pratio poslednje veče konvencije sa odmora u Kaliforniji, a Bela kuća je saopštila da su Bajden i prva dama Džil Bajden pozvali Haris da joj požele sreću pre njenog govora.

Osim Kamale Haris poslednje večeri konvencije govorili su demokratski senatori i kongresmeni, jedan republikanac, sestra predsedničke kandidatkinje, a pojavila se i glumica Eva Longorija. Nastupala je i pevačica Pink.

(Beta, 23.08.2024)