"Ona je užasna osoba, i neuspešna. Ja sam uspešan": Tramp ragovao nakon govora Kamale Haris, poručio "odlično mi ide sa ženama"

Nakon govora Kamale Haris na Nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke u Čikagu, reagovao je i Donald Tramp koji je izneo niz kritika na račun kandidatkinje Demokrata za predsednika SAD.

U intervjuu za Fox News nakon obraćanja Harisove, Tramp je ponovio da je ona užasna osoba. “Ona je neuspešna. Ja sam uspešan čovek. Sjajno mi ide s latinoameričkim glasačima. Odlično mi ide s crnim muškarcima. Odlično mi ide i sa ženama jer one žele bezbednost”, rekao je Tramp. KAMALA CROWNED: Former President Trump reacts to Vice President Harris' DNC speech, saying she didn't address any of the issues that are important to Americans. https://t.co/ZZwaxhuIeb