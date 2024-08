Eljšani najavio kažnjavanje vozača sa srpskim vozačkim dozvolama od ponedeljka, oglasila se EU

Nakon isteka roka za zamenu srpskih vozačkih dozvola na kosovske, zamenik komandira Kosovske policije za region Sever, Veton Eljšani, najavio je izricanje kazni koje će početi u ponedeljak, 26. avgusta.

Eljšani je kazao da će se u naredna dva dana policija će se fokusirati na upozoravanje vozača sa Kosova, koji srpsku vozačku dozvolu nisu zamenili kosovskom. "Posle 16.00 sati, pa sve do ponedeljka, mi ćemo samo da pričamo sa ljudima. Ako zateknemo nekoga ko ima nelegalnu vozačku dozvolu, opomenućemo ga da on ne sme da vozi. Od ponedeljka startuje policijski posao", izjavio je Eljšani za Radio Kontakt plus. Naglasio je da će policajci na terenu moći da izreknu