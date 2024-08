Vučić: Premestiću kancelariju predsednika na Zapad Srbije da razgovaram direktno sa narodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u suboru 24. avgusta da će uskoro premestiti kancelariju predsednika na Zapad Srbije, bar sedam dana, kako bi razgovarao u svakom mestu sa ljudima, navodeći i da su protesti protiv eksploatacije litijuma sve manji.

'Samo direktnim razgovorom možete od ljudi da čujete nešto', rekao je Vučić, nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene 'Kobre”, u Kasarni 'Vasa Čarapić' u Beogradu. On je istakao da ne potcenjuje protesta, i naveo je da su 'sve manji jer se raspoloženja naroda menja'. 'Mi umemo to da merimo, jer dobar deo ljudi vidi da su lagani, to je proces dug, i tek će da se značajno menja',