Stižu nam velike vrućine, zahlađenja nema ni na vidiku! Spominje se tek ovaj datum, toplotni talas nastavlja da prži (foto)

Republički hidrometeorološki zavod rano jutros je izdao upozorenje na visoke temperature za područje Srbije do 26. avgusta. "Danas i sutra i početkom sledeće sedmice postepen porast temperature, pa se najviša dnevna temperatura očekuje u većini mesta od 33 do 37 stepeni“, kažu iz RHMZ.

I Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da će narednih dana biti znatno toplije od proseka. "Retkih pljuskova i za nekoliko stepeni niže temperature može biti oko 27. avgusta i 1. septembra, a konkretnije osveženje uz češće padavine za sada nije na vidiku pre negde oko 7. septembra“, kaže Čubrilo. Evo kako to izgleda malo detaljnije. Do kraja nedelje u i ponedeljak pretežno sunčano i izuzetno toplo uz slab vetar. Dnevni maksimum u intervalu od 32 do 36, a lokalno