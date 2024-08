Vreli dani pred nama, toplotni talas ne popušta: RHMZ upalio alarme, a evo kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će biti takođe pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša oko 36 stepeni. Upozorenje na visoke temperature "Danas i sutra i početkom sledeće sedmice postepen porast temperature pa se najviša dnevna temperatura očekuje u većini mesta od 33 do 37 stepeni", navodi se u upozorenju RHMZ. Upaljen meteo alarm U celoj Srbiji