"Godinama se pravi atmosfera kako protesti nisu politički, nego šta su, astrološki?" Grbović: Naprednjačka vlast mora da padne, a za to su potrebni neki izbori i neke stranke i neki političari

Pavle Grbović, predsednik PSG, kaže da su organizatori protesta protiv iskopavanja litijuma "eksplicitno tražili od opozicije da ne učestvuje u organizaciji protesta, da ne govori na protestnim skupovima, da ne ističe stranačka obeležja i parole" i dodaje da je opozicija sve to ispoštovala.

Bez obzira na to, Grbović smatra da "bez reafirmacije politike i bez destigmatizacije stranačkog aktivizma ne može doći do pobede stotine hiljada disciplinovanih stranačkih vojnika". Lider PSG-a pita se zbog čega je opozicija na udaru nakon protesta protiv iskopavanja litijuma. - Stranke pozivaju na proteste, stranački aktivisti dolaze na proteste, brane ljude koji se nađu pod udaru vlašću. Kako opet dolazimo do toga da opozicija ispoštuje ono što je od nje