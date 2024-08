Srpski reprezentativci postigli golove Al Hilala u prvom kolu saudijskog prvenstva: Mitrović po starom, Sergej osigurao trijumf (VIDEO)

Srpski reprezentativci Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić postigli su sva tri gola za Al Hilal u meču prvog kola šampionata Saudijske Arabije protiv Al Akduda (3:0).

Mitrović je svoj prvi pogodak postigao već u 4. minutu, kada je spretno reagovao u kaznenom prostoru rivala i petom ubacio loptu u mrežu. Mitrovic has given the lead pic.twitter.com/uZAjzHAWnv — PushGoals (@PushGoals) August 24, 2024 Najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije je u 40. minutu duplirao vođstvo svog tima, pošto je posle centaršuta sa desne strane udarcem glavom lako savladao golmana domaćih. ⚽️ GOALL ! Aleksandar Mitrović le doublé Il ne