Još jedna saobraćajka na Ibarskoj magistrali: Automobili potpuno uništeni, na licu mesta policija (foto)

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na Ibarskoj magistrali oko 14 sati.

Kako se može videti na fotografiji objavljenoj na Instagram profilu "moj_beo_grad_", delovi automobila potpuno su zgužvani, a stanje učesnika još uvek nije poznato. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Policija je na licu mesta. Podsetimo, juče se oko 11 sati uveče na Ibarskoj magistrali dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je 6 osoba povređeno. U njoj su učestvovali autobus i dva putnička vozila.. Među povređenima su vozači