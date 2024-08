Munjevita akcija niške policije! Pronađen i uhapšen mladić za sinoćno ubadanje u naselju Brzi brod

Policija iz Niša uhapsila je L. S. (27) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. - Sumnja se da je on sinoć, u niškom naselju Brzi Brod, naneo dva uboda nožem tridesetpetogodišnjem muškarcu, saopštila je policija. Povređeni tridesetpetogodišnjak je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem