U Nišu uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

NIŠ – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, brzim i efikasnim radom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su L.

S. (1997) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je on sinoć, u niškom naselju Brzi Brod, naneo dva uboda nožem tridesetpetogodišnjem muškarcu, saopštila je danas Policijska uprava Niš. Povređeni tridesetpetogodišnjak je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden