Grlić Radman o hapšenju navodnog hrvatskog špijuna u Beogradu: Nemamo nikakvih saznanja

Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da nema saznanja da je u Beogradu uhapšena osoba koja je navodno špijunirala za Hrvatsku.

"Nemamo nikakvih saznanja, mi smo to isto pročitali u medijima. U kontaktu smo s našom ambasadom u Beogradu. Sve ono što smo videli u medijima su i naša saznanja", rekao je Grlić Radman. Dodao je da se o tome vodi računa da bi mogli da informišu i javnost u zemlji, preneo je N1. On je komentarisao i sinoćno zadržavanje pevačice Severine Vučković na srpskoj granici, rekavši da im se ona nije obratila i da su vest o tome takođe videli u medijima. "To je isto bilo