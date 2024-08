Putin spreman da pomogne Durovu! Portparol Kremlja potvrdio da će Rusija vlasniku Telegrama pružiti pravnu pomoć

Rusija je spremna da pruži pravnu pomoć suosnivaču platforme Telegram, Pavelu Durovu, koji je pritvoren u Francuskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naveoda je situacija sa Pavelom Durovim problematična zbog njegovog dvojnog državljanstva. "Naravno, imajući u vidu njegovo rusko državljanstvo, spremni smo da pružimo neophodnu pomoć, ali ono što komplikuje situaciju jeste činjenica da je on i francuski državljanin", rekao je Peskov novinarima, prenosi Ria Novosti.