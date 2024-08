Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mogući kratkotrajni pljuskovi

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna od 29 stepeni do 34 stepena.

Na severu zemlje suvo, a u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mestimično se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.Duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Beogradu duži sunčani periodi. Posle podne i uveče u pojedinim delovima grada moguć je kratkotrajni pljusak. Temperatura do 33 stepena. Biometeorološke prilike imaće relativno nepovoljan uticaj na osobe sa